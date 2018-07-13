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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:55 م
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مصرع عامل غرقا بترعة العمياء بكفر الدوار بالبحيرة

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:32 م
مصرع عامل غرقا بترعة العمياء بكفر الدوار بالبحيرة غريق - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة
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لقى عامل مصرعه غرقا بترعة العمياء بمركز كفر الدوار، وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفرالدوار بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة العمياء بالطريق الدولى الساحلى أمام كوبرى الملاحه دائرة المركز .

إنتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم إنتشال جثة "ر .ع. س" 30 سنة عامل ومقيم قرية أبيس ثانى الرمل الإسكندريه وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها .

تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى كفرالدوار العام وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحه أفاد بتقريره بعدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال نجل عمه م ج 32 سنة عامل ومقيم بذات الناحيه قرر أنه حال قيام نجل عمه بالإستحمام بمياه الترعه المشار إليها جرفه التيار وغرق ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك .

تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامه

 
 
 
 

 


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