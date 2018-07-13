مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه، وأصيب 15 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، كانت قادمة من نجع حمادى فى طريقها للقاهرة، بالطريق الصحراوى الشرقى "الجيش" بملوى.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير الأمن قد تلقى إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقيه بلاغًا من الدكتور عادل سعد حسانين مدير مستشفى ملوى العام، بوصول جثة و15 مصابًا فى حادث انقلاب سيارة.

انتقل العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوى لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص كانت قادمة من نجع حمادى فى طريقها للقاهرة بمدخل ملوى بالصحراوى الشرقى طريق الجيش، ومصرع وإصابة 16 من ركابها من بينهم 8 أطفال وجميعهم من نجع حمادى.

أسفر الحادث عن مصرع "دسوقى عاطف أحمد بدوى" 15 عامًا، وإصابة كل من "أنعام على أحمد" 50 عامًا، "أحلام حارب محمد" 40 عامًا، "مريم محمد حسن" 4 سنوات، "باسم عاطف أحمد عامين"، و "زينب محمد خليل" 55 عامًا، و"إبراهيم سيد العربي" 15 عامً، و "إبراهيم حسن أحمد" 12 عامًا، و "بهاء مختار السيد" 27 عامًا، و "يارا سعودي رجب" 12 عامًا، و "محمد نبيل صادق" 46 عامًا، و"شحاتة تقي عارف" 67 عامًا، و"فايزة أحمد محمد" 40 عامًا، و "سويدان نور الدين هاشم" 40 عامًا، و"حارس السيد صالح"، عام واحد، و "زينب السيد العربي" 8 سنوات.

وأكد الدكتور إسحق إبراهيم فارس نائب مدير مستشفى ملوى العام، أن المصابين وصلوا للمستشفى ويعانون من كسور وتهتكات بمختلف أنحاء أجسادهم، وتم تحويل المصابين الخمسة الأوائل لمستشفى التأمين الصحى بمدينة المنيا لخطورة وسوء حالتهم.