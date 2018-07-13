محافظ سوهاج: إصلاح عطل مفاجئ بأحد خطوط المياه بقرية الديابات بمركز إخميم

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم قد قامت بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وهندسة كهرباء اخميم، بإصلاح كسر فى أحد خطوط المياه بناحية قرية الديابات، وترحيل أعمدة الإنارة التى تمر بمسار خط المياه، وذلك فور تلقى الوحدة المحلية بلاغ بحدوث الكسر، مؤكدا على أهمية التدخل السريع فى مثل هذه الأحداث، لأنه يعكس مدى إستعداد وجاهزية الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية وقدرتها على التعامل الفورى.

وقال محمود أمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أنه فور ورود البلاغ إلى الوحدة المحلية، تم التحرك على الفور وتشكيل فريق عمل من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ونواب رئيس الوحدة، ورئيس مجلس قروى الحواويش، ومسئولى شركة مياه الشرب، وهندسة كهرباء إخميم، وتم غلق المحابس و شفط المياه من الشارع، و الدفع بسيارات لرفع نواتج الحفر و تمهيد الشارع باستخدام معدات الوحدة المحلية.

كما تم ترحيل الأعمدة، التى تمر على خطوط المياه بالمنطقة، وعمل مسار بديل للإنارة لحين تركيب الأعمدة بالأماكن المناسبة، وتم إصلاح العطل وفتح المياه وتوصيلها للمنازل .

وشدد عبد المنعم، على رؤساء الوحدات المحلية باليقظة التامة، والاستعداد لمواجهة أى موقف طارئ، والتعامل معه بكفاءة عالية فى أى وقت على مدار اليوم .