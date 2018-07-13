فيديو وصور.. وزير الشباب يشارك أبناء العاشر من رمضان مارثون "يلا نجرى"

كتبت منال العيسوى

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على مشاركة أبناء مدينة العاشر من رمضان فى مارثون الجرى تحت شعار " يلا نجرى" الذى نظمه نادى الصفوة الرياضى بالعاشر، وبمشاركة مراكز شباب المدينة تحت رعاية الوزارة.

وبارد الوزير فور وصوله مدينة العاشر من رمضان بمركز التدريب المدنى التابع للوزارة، إلى استبدال ملابسه الرسمية، وارتدى ترنج رياضى، لمشاركة 2000 شاب فى المارثون، وأطلق صافرة انطلاق الماراثون.

يتضمن جدول زيارة الوزير، تفقد عدد من المنشآت الرياضية منها نادى الصفوة، والمنشآت الرياضية به التى أوشكت على الانتهاء، ومركز التدريب والتعليم المدنى التابع للوزارة.

كما يعقد الوزير على هامش الزيارة، لقاء مع أعضاء جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، والدكتور أيمن رضا أمين عام الجمعية، ومجلس الأمناء وجهاز مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس عبد المنصف الرفاعى، بمقر قاعة ربيع العمر بنادى الصفوة، لبحث المشاكل التي تواجه المدينة ، فى قطاع الرياضة.