فيديو وصور.. وزير الرياضة: يجب نشر ثقافة رياضة الركض فى مختلف المحافظات

كتبت منال العيسوى

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه يجب نشر ثقافة رياضة الركض فى مختلف المحافظات، بالتنسيق مع مجموعات الجرى كمبادرة إيجابية تهدف لممارسة الرياضة، والتوعية بالحفاظ على الصحة العامة، وأهمية توسيع قاعدة الممارسين فى مختلف الألعاب الرياضية فى جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أشرف صبحى لمدينة العاشر من رمضان وإطلاق ماراثون "يلا نجرى" بمشاركة 2000 شاب تقريبا، داخل الخيمة الشبابية التى أعدت للقاء داخل نادى الصفوة الرياضى.

وأكد الوزير ضرورة توعية النشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لدورها فى الحفاظ على اللياقة البدنية، كمثال للعادات الصحية السليمة لكل طبقات المجتمع.

وشارك فى اللقاء أعضاء جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، والدكتور أيمن رضا أمين عام الجمعية، ومجلس الأمناء وجهاز مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس عبد المنصف الرفاعى، ونائب العاشر المهندس محمد الزاهد، لبحث المشاكل التى تواجه المدينة، فى قطاع الرياضة، ووفد من وزارة الشباب بصحبة الوزير، ضم مساعد الوزير للبيئة والرياضة الدكتور عمرو حداد ومساعد الوزير لمراكز الشباب الدكتور محمد عبد القادر، ومساعد الوزير لبناء وتطوير القدرات الشبابية الدكتور يوسف الوردان، ووكيل الوزارة لإدارة البرامج التثقيفية الدكتورة أمل جمال سليمان ووكيل الوزارة للادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى الدكتورة دينا فؤاد، ووكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير أحمد الشيخ.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة منبثقة من استراتيجية الدولة ورؤية الرئيس لقطاع الشباب، وأن الشباب هم الحاضر والمستقبل وأنه يسعى من خلال الوزارة لاستكمال هذه الرؤية .

وردا على أسئلة شباب العاشر، الذين أثاروا قضايا عن تهميش للأنشطة الرياضية والمعاقين وخلو مجالس الإدارات بالنوادى من مقعد للمعاقين، قال وزير الشباب إنه تم تغيير الهيكل التنظيمى الموجود لمراكز الشباب ليس تغيير درجات وظيفية أو المبانى، وإنما أيضا مراعاة احتياجات مراكز الشباب وإعادة النظر فيها فمراكز الشباب تعنى "الفنون والثقافة، والانتماء، وهى من ستخرج قدرات الوطن".

وشدد الوزير قائلا: "نحن فى وطن واحد مفيش عنصرية ولا عزلن، ومعنديش فى مصر حاجة اسمها قبطى أو مسلم جميعهم مصريين، وإن كانت هناك حالات فهى حالات فردية لا تعبر عن النسيج الحقيقى للمجتمع المصرى، وإن وجدت شكوى فى أى منطقة أنا وراءها ولن أكل أو أمل أبدا".

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال لقاءه بشباب العاشر على هامش ماراثون "يلا نجرى" أنا قاعد على قلب أى حد عشان أطور لأخر نفس وبقوه حتى يتم تحقيق ما يراه الرئيس، فنحن نسابق الزمن واللى هيقع من الترس هيتفرم".

وأوضح الوزير قائلا:" اللى معنا هنشغله واللى مش معنا هيتفرم، مؤكدا أن قانون الرياضة الجديد أعطى النوادى ومراكز الشباب فرص كثيرة لتشجيع الاستثمار وتعظيم مجهوداتها، مضيفا :" أنا واثق من مجلس إدارة نادى الصفوة أنه قادر على التميز فالسمة الرئيسية أننا نساعد بعض، أنا مش هدى موارد لكن القانون حدد كيف ينمى موارده، وكيف يطور من نفسه ".

وأكد الوزير أن الدولة أمامها تحديات كثيرة جدا، مضيفا:"ودور الوزارة أن تساعد النوداى والمراكز كيف يكون لهم موارد وليس أن أعطية الموارد، ولابد أن تقوم كل الأجهزة التنفيذية بدورها".

وأضاف الوزير أن استيراتيجية وزارة الشباب والرياضة منبثقة من استيراتيجية الدولة ورؤية الرئيس لقطاع الشباب، وأن الشباب هم الحاضر والمستقبل وأنه يسعى من خلال الوزارة إلى استكمال هذه الرؤية.

وأضاف وزير الشباب خلال رده على أسئلة شباب العاشر، الذين أثاروا قضايا عن تهميش للأنشطة الرياضية والمعاقين وخلو مجالس الأدارات بالنوادى من مقعد للمعاقين، أنه تم تغير الهيكل التنظيمى الموجود لمراكز الشباب ليس تغيير درجات وظيفية أو المبانى، وإنما أيضا مراعاة احتياجات مراكز الشباب وإعادة النظر فيها فمراكز الشباب تعنى " الفنون والثقافة، والانتماء، وهى من استخرج قدرات الوطن".

كما أكد الوزير على ضرورة توعية النشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، لدورها فى الحفاظ على اللياقة البدنية كمثال للعادات الصحية السليمة لكل طبقات المجتمع.































