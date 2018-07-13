video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 07:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف العربى يتقدم فى لحج

الجمعة، 13 يوليه 2018 06:10 م
فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف العربى يتقدم فى لحج القوات اليمنية المشتركة
إيمان حنا
إضافة تعليق

تستمر قوات الجيش مدعومة بالمقاومة والتحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية فى إحراز تقدم فى معاركها مع ميليشيات الحوثى في مديرية القبيطة شمالى محافظة لحج، حيث خاضت القوات اليمنية المشتركة معارك عنيفة تكبّدت خلالها مليشيات الحوثى الانقلابية خسائر فادحة.

وحسبما أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت من تحرير مناطق جديدة في الناحية الغربية لمديرية القبيطة، ومنها تحرير مناطق شرف عيريم وشرف حظيظ والمقصوب وجبل المتكأ، إضافة إلى تحرير الموشيح ولكمة الأسود والمناخ وسط تراجع المليشيات الايرانية.

وأضاف أن أبطال الجيش يواصلون التقدم نحو المناطق الواقعة في سوق الاثنين والمطلة على الطريق الاسفلتي الرابط بين عدة محافظات.

ولفت المصدر إلى أن هذا التقدم جاء بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي الذي استهدف بعدة غارات جوية مواقع وتعزيزات للمليشيات في المناطق المتبقية تحت سيطرتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن: تحرير الحديدة قريبا.. وإرادة شعب لبنان مختطفة من قبل ميلشيا حزب الله

اليمن: مقتل 30 حوثيا فى غارات للتحالف غرب التحيتا بينهم قياديان اثنان

اليمن يحيط مجلس الأمن بتدخلات "حزب الله" ودعمه للحوثيين

مندوب اليمن: أبلغنا الأمم المتحدة بالتدخلات السافرة لميليشيات حزب الله

اليمن

لحج

تعز

القوات اليمنية المشتركة

قوات التحالف

الجيش اليمنى




لا تفوتك
التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة