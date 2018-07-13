فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف العربى يتقدم فى لحج

إيمان حنا

تستمر قوات الجيش مدعومة بالمقاومة والتحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية فى إحراز تقدم فى معاركها مع ميليشيات الحوثى في مديرية القبيطة شمالى محافظة لحج، حيث خاضت القوات اليمنية المشتركة معارك عنيفة تكبّدت خلالها مليشيات الحوثى الانقلابية خسائر فادحة.

وحسبما أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت من تحرير مناطق جديدة في الناحية الغربية لمديرية القبيطة، ومنها تحرير مناطق شرف عيريم وشرف حظيظ والمقصوب وجبل المتكأ، إضافة إلى تحرير الموشيح ولكمة الأسود والمناخ وسط تراجع المليشيات الايرانية.

وأضاف أن أبطال الجيش يواصلون التقدم نحو المناطق الواقعة في سوق الاثنين والمطلة على الطريق الاسفلتي الرابط بين عدة محافظات.

ولفت المصدر إلى أن هذا التقدم جاء بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي الذي استهدف بعدة غارات جوية مواقع وتعزيزات للمليشيات في المناطق المتبقية تحت سيطرتها.