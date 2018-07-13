فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة الأحد والرسوم 100 جنيه للمادة

كتب – محمود طه حسين

تظلمات الثانوية العامة

أكد خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة سوف تفتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة للطلاب الراغبين فى تقديم تظالمات بعد غد الأحد لمدة شهر.

وعنأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطالب الذى يرغب فى التقدم بالتظلم عليه أن يسدد مبلغ 100 جنيه فى أحد البنوك الوطنية، عن كل مادة يرغب التظلم فيها، فى حساب صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية، على أن يتم استقبال الطلبات فى مقار المدارس، التى ستعلن عنها الوزارة لاحقا لكل مديرية تعليمية.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات للثانوية العامة 2018، (644,715) طالب وطالبة، والحاضرين (556,284) وعدد الناجحين (413,079)، مؤكدًا على النسبة المئوية للنجاح للعام الدراسي 2017/2018 بلغ (74,3%)، مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغت النسبة المئوية للنجاح في عام 2014 (76.6%)، وفى عام 2015 بلغت (79,4%) وفى عام 2016 بلغت (75,7%)، وفى عام 2017 بلغت نسبة النجاح (72,4%).