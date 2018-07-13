صور.. هيئة محلفين أمريكية تتهم 12 ضابطا روسيا باختراق انتخابات 2016

(رويترز)

قالت وزارة العدل الأمريكية إن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات اليوم الجمعة إلى 12 ضابطا فى المخابرات الروسية فيما يتعلق باختراق شبكات كمبيوتر لهيلارى كلينتون المرشحة الديمقراطية بانتخابات الرئاسة فى 2016 وللحزب الديمقراطي.

وصدرت الاتهامات قبل ثلاثة أيام من قمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكي. ويزور ترامب بريطانيا حاليا.

وقال ردو روزنستاين نائب وزير العدل فى مؤتمر صحفى: "اللائحة توجه اتهامات إلى 12 ضابطا بالجيش الروسى بالاسم بالتآمر للتدخل فى انتخابات الرئاسة عام 2016".



روزنشتاين



مؤتمر روزنشتاين



نائب المدعي العام الأمريكي روزنشتاين