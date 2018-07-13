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صور.. هيئة الإسعاف: لا وفيات فى حادث قطار المرازيق.. وجميع الحالات مستقرة

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:26 م
صور.. هيئة الإسعاف: لا وفيات فى حادث قطار المرازيق.. وجميع الحالات مستقرة مصابى حادث قطار المرازيق
كتب وليد عبد السلام - تصوير حسام عاطف
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أكد الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة أن عدد المصابين 55 مصابا ولا يوجد وفيات حتى الآن، مؤكدًا تمركز 8 سيارات إسعاف فى الموقع حتى الانتهاء من رفع الحطام.
 
وقال الأنصارى لـ"اليوم السابع" إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ35 سيارة إسعاف، مشيرا إلى أن جميع الحالات مستقرة وليس بينهم حالات خطرة ويتم الإخلاء بالنسبة للمصابين على مستشفيات الهرم والعجوزة.
 
وأضاف الانصارى أنه تم السيطرة على الحادث وهناك تنسيق مع القطاعات المختلفة لتقديم الدعم اللازم للمصابين.
 
وكان هيئة السكة الحديد أعلنت عن سقوط 3 عربات من قطار 986 مكيف "القاهرة - قنا" بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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