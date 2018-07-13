صور.. مظاهرات نيكاراجوا عرض مستمر للمطالبة بإقالة الرئيس "أورتيجا"

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

شارك الآلاف، الخميس، فى تظاهرات بالعاصمة ماناجوا، وسائر أنحاء نيكاراجوا للمطالبة باستقالة الرئيس دانييل أورتيجا، وتحقيق العدالة بعد مقتل أكثر 300 متظاهر، جراء قمع موجة الاحتجاجات المستمرة فى البلاد منذ أكثر من شهرين.

اقتحم مسلحون يوم الاثنين، كنيسة سان سيباستيان فى ديريامبا، بنيكاراجوا، فيما حاصر مؤيدو الرئيس دانييل أورتيجا الأساقفة الذين كانوا قد وصلوا فى وقت سابق إلى ديريامبا، وتعرض الكاهن الكاثوليكى إدوين رومان للهجوم من قبل شباب الكنيسة الموالين للحكومة، مضايقة الأساقفة الكاثوليك الرومان خارج الكنيسة.

وجاء الهجوم بعد يوم من قتل قوات الأمن 14 شخصا على الأقل فى منطقتى ديريامبا وجينوتيب على بعد 20 كيلومترا من معقل ماسايا المعارض جنوب شرق البلاد.

وتظاهرة "مسيرة الزهور" هى اول تجمع حاشد منذ التظاهرة التى تم تنظيمهما فى 30 مايو تضامنا مع اهالى الاطفال والمراهقين الذين قُتلوا بأيدى قوات الامن.

وفى ماناجوا، قال مراهق يبلغ من العمر 15 عاما مقنّع الوجه ويحمل بيَد علم نيكاراجوا وبأخرى قذيفة يدوية الصنع "انا هنا لاننى اريد ان تكون نيكاراجوا حرة .

وأضاف "إنه لأمر مؤلم ان نعرف أنّ اولادا مثلى قد لقوا حتفهم، ولكن يجب ان نواصل الكفاح من اجل رحيل الديكتاتور، كما خرجت تظاهرات فى ليون (شمال) ومسايا (جنوب) بدعوة من التحالف المدنى للعدالة والديموقراطية، وهو ائتلاف من مجموعات المعارضة فى المجتمع المدني.

ونفت الحكومة النيكاراجوية أى مسؤولية عن العنف الذى تسببت به المجموعات شبه العسكرية التى تتهمها المعارضة بالتحرك المدعوم من السلطات.

وأعرب عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان فى نيكاراغو عن قلقها من الحصيلة المرتفعة لموجة الاحتجاج العنيفة، واتهم تحالف المعارضة فى نيكاراجوا حكومة أورتيجا الاثنين بانها لا تبدى "اى انفتاح او ارادة سياسية" خصوصا فى شأن الاقتراح الذى يهدف الى الدفع قدما باتجاه تنظيم انتخابات فى مارس 2019 بدلا من 2021.

وبدأت حركة الاحتجاج، وهى الاعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، فى 18 ابريل بإصلاح لنظام الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من سحب هذا الإصلاح، لم يتراجع الغضب الشعبى بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون اروتيجا وزوجته التى تشغل منصب نائب الرئيس.



إطلاق قذيفة خلال المظاهرات



الآلاف يحتجون فى نيكاراجوا



الآلاف يخرجون فى مظاهرات بنيكاراجوا



جانب من الفاعليات الاحتجاجية فى نيكاراجوا



جانب من المظاهرات العنيفة فى نيكاراجوا



جانب من المظاهرات



فتاة تطلق قذيفة هاون محلية الصنع خلال المظاهرات



قذيفة هاون محلية الصنع خلال المظاهرات



متظاهر يطلق قذيفة



متظاهر يطلق هاون



محتجون يرفعون الصلبان خلال المظاهرات



مظاهرات بالحلل فى نيكاراجوا