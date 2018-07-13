صور.. محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير المدخل الشمالى للمدينة

كتب فريق المحافظات

افتتح عصام البديوى محافظ المنيا أعمال تطوير المدخل الشمالى لمدينة المنيا والتى تضفى مظهر جمالى وحضارى على المركز وتعد واجهة مشرفة للمدينة أمام زائريها، رافق المحافظ محمد سيد رئيس مدينة المنيا، وقيادات الوحدة المحلية.

من جانبه، أشاد المحافظ فى بيان بالجهد المبذول من قبل الوحدة المحلية والجهات القائمة على تنفيذ تلك المشروعات وتسليمها وفقاً للبرنامج الزمنى المخطط لإنشاءها، موجهاً بالسير على نفس النهج فى تنفيذ المشروعات المتبقية من أجل تقديم خدمات تليق بالمواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قال محمد سيد رئيس المدينة إن تطوير المدخل الشمالى لمدينة المنيا جاء ضمن الجهود المبذولة فى تطوير وتجميل مداخل القرى والأحياء بنطاق المدينة.

على جانب آخر، أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنيا عن البدء فى تنفيذ خطة التدريب المهنى لعام 2018/2019، بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية شرق النيل .

قال علاء الدين على وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة إن المهن المتاحة للتدريب تشمل "تفصيل وحياكة ونجار أثاث وصيانة محمول وتبريد وتكييف وصيانه دش وورشة سيراميك وورشة السباكة وورشة الداد المسلح وورشة الشدادات المعدنية ومعمل التركيبات الكهربائية وورشة النجار المسلح وصيانة أجهزة منزلية وورشة البناء وورشة المحارة ومعمل مساحة".

وأضاف أن شروط التقدم للتدريب هى أن يكون سن المتقدم من 18 - 40 سنة والتفرغ للتدريب صباحاً والتدريب يومياً ماعدا العطلات الرسمية وألا يكون المتدرب يعمل بالحكومة او القطاع الخاص وأن يكون قد قضى الخدمة العسكرية أو حاصل على تأجيل او معفاة.

و أكد أن التدريب يقوم به مدربون متخصصون ويمتاز بحصول المتدرب على شهادات تدريب معتمدة لمن يجتاز الاختبار النهائى وبدل انتقال عن كل يوم حضور تدريب والتأمين ضد اصابات العمل وكشف طبى وزى خاص للتدريب.

كما أشار إلى أنه من يرغب فى التدريب التوجه لمديرية القوى العاملة "إدارة بحوث العمالة" بجوار مدرسة ناصف الإعدادية برج السلام لتسجيل اسمه ومعه صورة المؤهل وصورة الرقم القومى أو التوجه لمكتب التشغيل التابع له الراغب فى التدريب .



عصام البديوى محافظ المنيا



عصام البديوى محافظ المنيا



عصام البديوى محافظ المنيا



عصام البديوى محافظ المنيا