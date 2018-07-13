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صور..ماى تستقبل ترامب وتأمل فى إبرام اتفاق تجارة حرة مع واشنطن بعد بريكست

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:00 ص
صور..ماى تستقبل ترامب وتأمل فى إبرام اتفاق تجارة حرة مع واشنطن بعد بريكست تيريزا ماى وترامب
لندن (أ ف ب)
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أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، مساء الخميس، بقوة الرابط العابر للمحيط الأطلسى، ورأت فيه فرصة "غير مسبوقة" لإبرام اتفاق تجارة حرة مع واشنطن، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الى المملكة المتحدة والتى تترافق مع تظاهرات مناوئة له.

وخلال ترحيبها بترامب وزوجته ميلانيا فى حفل عشاء فى بلينهايم قرب اوكسفودر قالت ماى ان الولايات المتحدة وبريطانيا ليستا "اقرب الحلفاء" فحسب "بل اعز الاصدقاء ايضا".

وأضافت " بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الاوروبي، لدينا فرصة غير مسبوقة لفعل المزيد"، متحدثة عن "علاقة خاصة جدا" مع الولايات المتحدة، وتابعت "هذه هى الفرصة لابرام اتفاق تجارة حرة يخلق الوظائف والنمو هنا فى المملكة المتحدة وفى الولايات المتحدة".

ورغم سلسلة خلافات دبلوماسية بين ترامب وبريطانيا، قالت ماى قبيل الزيارة "عندما نخرج من الاتحاد الاوروبى سنبدأ بوضع مسار جديد لبريطانيا فى العالم وتحالفاتنا العالمية ستكون اقوى من قبل".

واردفت "لا يوجد تحالف اقوى من علاقتنا الخاصة مع الولايات المتحدة ولن يكون هناك تحالف اكثر اهمية فى السنوات المقبلة"، الا ان بطل بريكست نايجل فاراج توقع ان "صداما حقيقيا" سيحدث بسبب بريكست، وقال فى تجمع مؤيد لترامب فى البرلمان "كان بودّى القول ان هذه ستكون زيارة ناجحة جدا، لكننى اعتقد انها ستكون صعبة للغاية".

وفى تجاهل لكل الاعراف الدبلوماسية، استهل ترامب زيارته التى تستمر اربعة ايام بانتقاد مضيفته ماى التى تواجه معركة تتمثل فى منع حكومتها من الانهيار بسبب بريكست. وشكك الرئيس الأمريكى فى ما اذا كانت ماى ستحقق رغبة الناخبين البريطانيين الذين طالبوا بالخروج من الاتحاد الاوروبي.

وفى رفض للتظاهرات الحاشدة التى ينوى معارضوه تنظيمها الجمعة وتشمل رفع منطاد على شكل طفل يحمل ملامح ترامب، قال الرئيس الأمريكى فى بروكسل "انهم يحبوننى كثيرا فى بريطانيا. اعتقد انهم يتفقون معى حول الهجرة".

استقبال ترامب فى بريطانيا
استقبال ترامب فى بريطانيا

 

ترامب وتيريزا ماى ومانيلا
ترامب وتيريزا ماى ومانيلا

 

ترامب وماى
ترامب وماى

 

ماى تتحدث إلى ترامب
ماى تتحدث إلى ترامب

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