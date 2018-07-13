video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. شهيد ومئات المصابين برصاص وغاز الاحتلال فى غزة بمظاهرات الجمعة

الجمعة، 13 يوليه 2018 08:09 م
صور.. شهيد ومئات المصابين برصاص وغاز الاحتلال فى غزة بمظاهرات الجمعة شهيد فى غزة
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد طفل وإصابة 220 شخصا بنيران الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال أشرف القدرة المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة: "استشهاد الطفل عثمان رامى حلس (15 عاما) برصاص الاحتلال شرق غزة فيما أصيب 220 مواطنا بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرق القطاع".

ونجح شبان فلسطنيين، فى نزع جزء من السياج الأمنى شرق خانيونس وسحبه إلى داخل مخيم العودة، وشرع الشبان بإشعال الإطارات المطاطية فى مخيمات العودة الخمسة بدءا من رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة مرورا بمخيم العودة شرق مخيم البريج وصولا إلى غزة وجباليا.

وبدأت مسيرات العودة فى الثلاثين من مارس الماضى على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة وتعد هذه الجمعة السادسة عشرة من المسيرات والتى تتزامن مع مرور مئة يوم على انطلاق المسيرات.

الاحتلال يطلق الغاز
الاحتلال يطلق الغاز

 

الطفل المصاب
الطفل المصاب

 

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

 

جانب من مسيرات العودة
جانب من مسيرات العودة

 

طفل مصاب
طفل مصاب

 

علم فلسطين فى المظاهرات
علم فلسطين فى المظاهرات

 

غاز الاحتلال
غاز الاحتلال

 

قنابل الغاز تتساقط على المتظاهرين
قنابل الغاز تتساقط على المتظاهرين

 

مسيرة العودة
مسيرة العودة

 

نقل المصابين فى غزة
نقل المصابين فى غزة

 

نقل مصاب
نقل مصاب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ريحة الحبايب.. ماجى الحلوانى تكشف أسرار حياة الثعلبين حمادة وحازم إمام..سر عودة الثعلب الكبير من غزة بأمر عسكرى..وكيف عشق أستاذة الإعلام بسبب ضفيرة.. تفاصيل أصعب لحظات حياة حمادة إمام والساعات الأخيرة قبل وفاته

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

مظاهرات الجمعة

غاز الاحتلال فى غزة

الاحتلال فى غزة

غزة

مسيرات العودة




لا تفوتك
التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة