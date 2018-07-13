صور.. شهيد ومئات المصابين برصاص وغاز الاحتلال فى غزة بمظاهرات الجمعة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد طفل وإصابة 220 شخصا بنيران الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال أشرف القدرة المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة: "استشهاد الطفل عثمان رامى حلس (15 عاما) برصاص الاحتلال شرق غزة فيما أصيب 220 مواطنا بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرق القطاع".

ونجح شبان فلسطنيين، فى نزع جزء من السياج الأمنى شرق خانيونس وسحبه إلى داخل مخيم العودة، وشرع الشبان بإشعال الإطارات المطاطية فى مخيمات العودة الخمسة بدءا من رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة مرورا بمخيم العودة شرق مخيم البريج وصولا إلى غزة وجباليا.

وبدأت مسيرات العودة فى الثلاثين من مارس الماضى على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة وتعد هذه الجمعة السادسة عشرة من المسيرات والتى تتزامن مع مرور مئة يوم على انطلاق المسيرات.



الاحتلال يطلق الغاز



الطفل المصاب



جانب من التظاهر



جانب من مسيرات العودة



طفل مصاب



علم فلسطين فى المظاهرات



غاز الاحتلال



قنابل الغاز تتساقط على المتظاهرين



مسيرة العودة



نقل المصابين فى غزة