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صور.. رصيف ميناء موناكو يتزين بالمجسمات والآثار الفرعونية

الجمعة، 13 يوليه 2018 10:32 ص
صور.. رصيف ميناء موناكو يتزين بالمجسمات والآثار الفرعونية الاثار المصرية فى موناكو
كتب: أحمد علوى
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أكد موقع منتدى"جريمالدى فوروم" بمدينة موناكو والذى يقام به معرض الأثار المصرية "كنوز مصر الفرعونية" الذى لفت الأنظار إليه منذ افتتاح المعرض فى 7 يونيو الجارى، أن ميناء موناكو وضع بعض المجسمات الأثرية لملوك مصر القديمة بطول رصيفه مما أعطاه الجاذبية المصرية.

ومن المقرر أن يستمر الميناء فى وضع تلك المجسمات الأثرية حتى 26 أغسطس المقبل، حيث شملت التماثيل الموضوعة على رصيف ألبيرت الأول بميناء موناكو، مجسم "أبو الهول"، وأعمدة، وتماثيل ملوك مختلفة، وعروش مصرية قديمة.

وأشار المنتدى على موقعه الخاص أن تلك الأعمال تم تنظيمها تحت إشراف عمدة موناكو.

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رصيف ألبيرت الأول
 
بعض المجسمات الفرعونية
بعض المجسمات الفرعونية

 

ميناء موناكو
ميناء موناكو

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موناكو

كنوز مصر الفرعونية

الاثار المصرية

ميناء موناكو




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