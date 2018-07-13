صور.. تحرير 61 محضر اشغالات و 223 مخالفة تموينية فى حملات بأسيوط

أسيوط محمود عجمى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديروط بأسيوط حملاتها لإزالة الإشغالات من محيط شوارع وميادين بندر ديروط بالتنسيق مع مسئولى البيئة والنظافة والإشغالات والمتابعة الميدانية وتراخيص المحلات.

وذلك فى إطار توصيات المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لتكثيف الحملات لإزالة كافة اشكال الاشغالات التى تعيق حركة المارة والسيارات ومنع الاختناقات المرورية .

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط فى بيان إن الحملات استهدفت محيط مسجد السايح والشوارع الجانبية وتمكنت خلالها من تحرير 25 محضر إشغال و23 محضر نظافة و13 محضر محلات بدون ترخيص بالاضافة إلى رفع كافة الاشغالات من فتارين وتند خشبية وكراسى وترابيزات وحوامل حديدية وخشبية وحواجز.

وأشار رئيس المركز إلى أن الحملات مستمرة بقرى المركز لنقل الباعة الجائلين إلى الأسواق والمحال المخصصة لهم والقضاء على التعديات والإشغالات وإزالتها من الميادين والشوارع الرئيسية.

من جانب آخر، أكد محافظ أسيوط على تشديد الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمنع محاولات تجميع المواد البترولية لحجبها أو بيعها بأزيد من السعر الرسمى، مشيرا إلى ضرورة تعاون المواطنين مع الجهاز التنفيذى لضبط الأسعار التعريفة الجديدة من خلال الإبلاغ عن أى مخالفات على الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين منها خط هيئة الرقابة الادارية (15333) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة(16528) بمجلس الوزراء بالاضافة إلى الرقم (2325369/088) بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الكميات المطروحة من المنتجات البترولية وأسطوانات الغاز كافية لسد احتياجات المواطنين حيث تبلغ كمية السولار مليون و386 لتر كما تبلغ كمية البنزين "80" 472 ألف و100 لتر والبنزين "92" حوالى 184 ألف و500 لتر والبوتاجاز 49 ألف أسطوانة.

وقال العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط انه يتم تنفيذ حملات مكبرة بصفة مستمرة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بناءا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط حيث أسفرت عن تحرير 223 قضية تموينية خلال يومين وتنوعت المضبوطات بين 337 أسطوانة بوتاجاز و90 لتر سولار.

وأشار مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط إلى أنه تم أيضا تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال العامة حيث أسفرت عن ضبط 400 كيلو معكرونة و43.5 كيلو من مشتقات اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى و72 عبوة دهانات منتهية الصلاحية و200 كيلو أسمدة أزوتية محظورة.



حملات ازالة الاشغالات بديروط



حملات ازالة الاشغالات بديروط



حملات ازالة الاشغالات بديروط



حملات ازالة الاشغالات بديروط