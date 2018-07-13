صور.. الإمارات وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز علاقات الصداقة والتعاون

(أ ش أ)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، مع سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعرضا خلال المحادثات الرسمية إمكانات وفرص التعاون فى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من أوجه التعاون، بما يلبى تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين فى تحقيق التنمية المستدامة واضطراد التقدم والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا فى ختام اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك والاستفادة من المقومات والإمكانات المتنوعة المتوفرة لدى البلدين.



جانب من الاستقبال



سيريل رامافوزا ومحمد بن زايد



محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب أفريقيا