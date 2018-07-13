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الجمعة، 13 يوليه 2018 06:02 م
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صور.. الإمارات وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز علاقات الصداقة والتعاون

الجمعة، 13 يوليه 2018 05:29 م
صور.. الإمارات وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز علاقات الصداقة والتعاون سيريل رامافوزا ومحمد بن زايد
(أ ش أ)
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، مع سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعرضا خلال المحادثات الرسمية إمكانات وفرص التعاون فى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من أوجه التعاون، بما يلبى تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين فى تحقيق التنمية المستدامة واضطراد التقدم والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا فى ختام اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك والاستفادة من المقومات والإمكانات المتنوعة المتوفرة لدى البلدين.

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

سيريل رامافوزا ومحمد بن زايد
سيريل رامافوزا ومحمد بن زايد

 

محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب أفريقيا
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب أفريقيا

 

ولى عهد أبو ظبي ورئيس جنوب أفريقيا
ولى عهد أبو ظبي ورئيس جنوب أفريقيا

 


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