video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 04:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صحيفة: السياحة الفرنسية فى مصر ترتفع بنسبة 146 % خلال 2018

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:19 ص
صحيفة: السياحة الفرنسية فى مصر ترتفع بنسبة 146 % خلال 2018 سياح فى الأقصر
باريس أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة (تورماج) الفرنسية المتخصصة فى السياحة، الخميس،  أن مصر عادت مجددا إلى الوجهة خلال عام 2018، حيث زادت نسبة السياح الوافدين اليها بنسبة 146 %.

وكتبت تورماج - التى تعد الصحيفة السياحة الاولى فى فرنسا - أنه على غرار مؤشر القياس لوكالات السفر الذى كشف عن نمو السياحة الفرنسية الوافدة الى مصر بنسبة %86، ذهبت شركة (ممفيس) المتخصصة فى المقصد السياحى المصرى إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى زيادة قدرها 146 %.

وأضافت الصحيفة أنه فى عام 2010، استقبلت مصر (أرض الفراعنة) 600 ألف زائر فرنسى قبل أن تتراجع معدلات السياحة، ثم تعاود الارتفاع فى ظل عودة الأوضاع الأمنية فى البلاد إلى طبيعتها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأربعاء.. مدينة شرم الشيخ تستضيف مهرجان الفرانكو والسياحة الترفيهية

اليوم.. برنامج "من ماسبيرو" يناقش مستقبل السياحة فى مصر على القناة الثانية

صحيفة

السياحة الفرنسية

أخبار مصر

مصر

ارتفاع رحالات السياحة

تحسن الاقتصاد المصرى

اقتصاد مصر




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة