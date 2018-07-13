صحيفة: السياحة الفرنسية فى مصر ترتفع بنسبة 146 % خلال 2018

باريس أ ش أ

ذكرت صحيفة (تورماج) الفرنسية المتخصصة فى السياحة، الخميس، أن مصر عادت مجددا إلى الوجهة خلال عام 2018، حيث زادت نسبة السياح الوافدين اليها بنسبة 146 %.

وكتبت تورماج - التى تعد الصحيفة السياحة الاولى فى فرنسا - أنه على غرار مؤشر القياس لوكالات السفر الذى كشف عن نمو السياحة الفرنسية الوافدة الى مصر بنسبة %86، ذهبت شركة (ممفيس) المتخصصة فى المقصد السياحى المصرى إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى زيادة قدرها 146 %.

وأضافت الصحيفة أنه فى عام 2010، استقبلت مصر (أرض الفراعنة) 600 ألف زائر فرنسى قبل أن تتراجع معدلات السياحة، ثم تعاود الارتفاع فى ظل عودة الأوضاع الأمنية فى البلاد إلى طبيعتها.