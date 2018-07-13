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"شنب ودقن مستعارين".. السر وراء سرقة شركة للاتصالات بالقرية الذكية

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:36 م
"شنب ودقن مستعارين".. السر وراء سرقة شركة للاتصالات بالقرية الذكية المتهم
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت اعترافات فرد أمن خاص، متورط فى سرقة 19 جهاز لاب توب من شركة بالقرية الذكية فى كرداسة، عن مفاجأة مثيرة، حيث ذكر المتهم عقب القبض عليه، أنه قرر التخفى أثناء ارتكابه الواقعة، فاشترى لحية وشارب مستعارين، من محل بمنطقة المهندسين فى العجوزة، وارتداهما أثناء التسلل للشركة، كما ارتدى نظارة سوداء، حتى لا يتم كشف شخصيته لعلمه أن الشركة تحتوى على كاميرات مراقبة.

وأضاف المتهم " حازم.ع.م" أمام المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أنه تمكن من الدخول لمقر الشركة لعلمه بمداخلها، حيث أنه سبق وعمل بها كحارس أمن خاص، واستولى على الأجهزة، وحملها بواسطة سيارة استأجرها قبل الواقعة، وتوجه عقب ذلك إلى منزل صديقه " محمود.ع" عامل، بالحوامدية، حيث أخفى المسروقات لديه، مؤكدا أن المتهم الثانى كان يعلم أن الأجهزة من متحصلات السرقة، مؤكدا أنه ارتكب الجريمة لمروره بضائقة مالية، وأنه كان يستعد لبيع المسروقات.

واستنادا إلى تحريات المباحث، واعترافات المتهم وشريكه الذى تم ضبطه، أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا من مدير الشئون القانونية بإحدى شركات الاتصالات الكائنة بالقرية الذكية، يفيد اكتشافه سرقة 19 جهاز حاسب آلى "لاب توب" من أحد المبانى التابع للشركة محل عمله.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، أن وراء ارتكاب الواقعة، "حازم .ع .م" فرد أمن سابق بالشركة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، وذلك لعلمه بمداخل ومخارج الشركة حيث استأجر سيارة وتوجه لمبنى الشركة واستولى على المسروقات وفر هارباً .

وأضاف بتصريفه للمسروقات لدى عميله "محمود .ع .م" عامل، فتم ضبطه وبحوزته المسروقات "19 جهاز لاب توب" ، وأقر الأخير بعلمه أنها متحصلات واقعة السرقة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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