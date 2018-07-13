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شاهد فى دقيقة.. 3 دعاوى تنتظر كلمة النهاية ضد مرشد الجماعة الإرهابية

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. 3 دعاوى تنتظر كلمة النهاية ضد مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع
كتب إيهاب المهندس
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مجموعة من الأحكام المهمة تنتظر محمد بديع، مرشد الإخوان، خلال الأيام القليلة المقبلة، أبرزها الحكم فى أحداث فض رابعة العدوية مع آخرين من قيادات الجماعة، والحكم فى قضية البحر الأعظم، وأحداث عنف المنيا، وتتبقى جلسة واحدة فى قضية مكتب الإرشاد قبل حجزها للحكم.
 

ـ فض اعتصام رابعة

عدد المتهمين: بديع و738 متهما من قيادات وأعضاء الجماعة.
المحكمة: الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.
التاريخ: 28 يوليو النطق بالحكم.
 

ـ أحداث البحر الأعظم

عدد المتهمين: يعاد محاكمة بديع و8 آخرين.
المحكمة: الدائرة 23 إرهاب برئاسة المستشار حسين قنديل.
التاريخ: 29 يوليو الجارى النطق بالحكم.
 

ـ أحداث عنف العدوة

عدد المتهمين: بديع و682 متهما.
المحكمة: جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد.
التاريخ: الحكم بتاريخ 29 يوليو الجارى.

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محمد بديع

فض رابعة

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