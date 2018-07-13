سقوط متهمين بحوزتهما 12كيلو بانجو فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على متهمين بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 12 كيلو جرام، بقصد الاتجار، فى واقعتين منفصلتين خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد احمد عبدالله رئيس مباحث مركز ابوصوير، ومعاونيه، بضبط المتهم "محمد.م.ع"18 عاما، عاطل ومقيم المستقبل دائرة مركز ابوصوير، بحوزته 27 لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

كما تمكن الرائد محمد جاد رئيس مباحث مركز القنطرة شرق ومعاونيه، من القبض على المتهم "علاء.ر.ع"57 عاما، عاطل ومقيم بمحافظة الدقهلية، حال استقلاله السيارة رقم (د س ع 5462 ) ميكروباص اجرة دقهلية، بحوزته 6 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 10كيلو جرام وهاتف محمول.

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا المتهمين بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.