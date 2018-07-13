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رويترز: محكمة أمريكية تلزم "جونسون أند جونسون" بدفع تعويضات لمصابات بالسرطان

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:25 ص
رويترز: محكمة أمريكية تلزم "جونسون أند جونسون" بدفع تعويضات لمصابات بالسرطان محكمة أمريكية - أرشيفية
رويترز
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أمرت هيئة محلفين فى ولاية ميزورى الأمريكية شركة جونسون أند جونسون بدفع تعويضات قدرها 4.69 مليار دولار إلى 22 سيدة أصبن بسرطان المبيض بعد استخدام منتجات للشركة أساسها مادة التلك ومن بينها بودرة الأطفال.

والحكم الصادر ضد جونسون أند جونسون هو الأكبر منذ ظهور المزاعم بتسبب منتجات للشركة أساسها مادة التلك فى الإصابة بالسرطان.

وتواجه الشركة نحو تسعة آلاف دعوى قضائية تتعلق جميعها بمادة التلك، وتنفى الشركة أن منتجاتها المكونة من مادة التلك تسبب السرطان أو أن تكون قد احتوت على مادة الاسبستوس أو الحرير الصخرى.

وتقول الشركة إن دراسات استمرت لعقود أظهرت أن مادة التلك التى تستخدمها آمنة وقد نجحت فى إسقاط بعض الأحكام المتعلقة بالمادة لأسباب قانونية تقنية.

ووصفت جونسون أند جونسون الحكم بأنه "جائر" وقالت إنها ستطعن عليه.

وجاء الحكم بعد ما يزيد على خمسة أسابيع من الاستماع إلى شهادات نحو 12 خبيرا من أطراف الدعوى.

وتقول السيدات وأسرهن إن استخدامهن على مدار عقود لبودرة التلك وبعض المنتجات الأخرى التى تدخل فى تركيبها هذه المادة سبب إصابتهن بالسرطان.


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