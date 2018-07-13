رحمة حسن تعتذر عن صورها الجريئة.. وتبرر: تم سرقتها من حساب صديقتى

كتبت مريم بدر الدين

نشرت الفنانة رحمة حسن فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، تحاول به تبرير نشرها لجلسة تصوير جريئة وشبه عارية، مشيرة إلى أنها صور شخصية فى رحلة مع أصدقائها.

وقالت رحمة التى قامت بحذف الصور من حسابها بعد أثارتها لغضب متابعيها، أنها نشرت الصور بعد انتشارها على مواقع التواصل قبلها بعدة ساعات بعد سرقتها من حساب صديقتها المصورة "سلمى الكاشف".

وعلقت رحمة على الفيديو قائلة :" مهم الإعتذار عن نشر هذه الصورة التى لاذنب لى ف نشرها الصورة اتسرقت من عند سلمى الكاشف و هى كمان ملهاش ذنب شكرًا للتفاهم".