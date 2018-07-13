رئيس فرع المخدرات بمطار القاهرة يحذر من عقار "الأيس": يؤدى لانفجار شرايين المخ

كتبت : دينا الحسيني

حذر المقدم أحمد الشهاوى رئيس فرع المخدرات بمطار القاهرة من خطورة مخدر" الأيس" وتأثيرة على الجهاز العصبى، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اسم "عقار الأيس" هو مسمى متداول لمركب "الأمفيتامين"، الذى تم اكتشافه منذ عام 1887، وهو منبه للجهاز العصبى المركزى من مجموعة فينيثيلامين التى تستخدم فى علاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وأول استخدام لهذا العقار كان خلال الحرب العالمية الثانية للتنبيه.

وأضاف المقدم الشهاوى، أن هناك صورًا مختلفة لـ"عقار الأيس"، حيث ينشق منه عقار الكبتاجون، وهذه الأقراص نقوم بضبطها على فترات لأنها غير مستهدفة للسوق المصرى، وحينما تختلف أشكاله تختلف معها وسيلة التعاطى، لو أقراص تتعاطي عن طريق البلع ، ولو على شكلها الحالى " كريستال" يتم تناولها بالتدخين.

المقدم أحمد الشهاوي رئيس فرع المخدرات بمطار القاهرة

وعن أضرار هذا المخدر أوضح المقدم الشهاوى، أن تناول هذا المخدر يسبب ضغط زائد على الجهاز العصبى، ثم الإدمان، وعقب سحب تأثير هذا المخدر من الجسم يسبب آلام بالجسم وخمول والجرعات الزائدة فية تؤدى لزيادة عدد ضربات القلب وقد تؤدى لانفجار بشرايين المخ أو جلطات أو توقف عطلة القلب.

وأشار رئيس فرع المخدرات بمطار القاهرة إلى أن الضبطية الأخيرة لعقار الأيس من مطار القاهرة والتى أعلنت عنها وزارة الداخلية الأسبوع الماضى بكمية 10 كيلو جرامات وكانت بحوزة ثلاثة ر كاب قادمين من الصين لم تكن الضبطية الأولى، فسبق وأن ضبط أول كمية من مخدر الأيس منذ 4 سنوات مع راكب بمطار سوهاج، والمتهمين في الواقعة الأخيرة قاموا بجلب المخدر ظناً منهم بأن ضباط المكافحة ليسوا على علم بشكل مخدر الأيس نظراً لتباعد فترة الضبط الأولى منذ 4 سنوات، إلا أنهم تفاجئوا بكمين لضبطهم وأن الضباط كانت على علم بالعقار وأشماله وصور تهريبه.

واستكمل المقدم الشهاوى قائلاً : أن عقار الأيس مدرج على قوائم الصحة النفسية، لأن المادة الفعالة المكون منها العقار وهي " الأمفيتامين" مكتشفة منذ سنوات طويلة، وهى أول مادة مدرجة بجدول المخدرات.



مخدر الأيس المضبوط بمطار القاهرة

ويذكر أن المقدم أحمد الشهاوى رئيس فرع مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، قد تمكن وفريق ضباط الفرع من نصب كمين الأسبوع الماضى لثلاثة متهمين تابعين لرجلى الأعمال الهاربين، وذلك عقب قدومهم على متن رحلة قادمة من الصين، وهم "حسين ح" صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، و"أحمد م" مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، و"رمضان ص" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر، وضبط بحوزتهم 10 كيلو جرامات من عقار الأيس، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب رجلى أعمال هاربين نظير مبالغ مالية كبيرة.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط اثنين من رجال الأعمال أصحاب شركة استيراد وتصدير بالنزهة والشرابية وراء جلب شحنات مخدر الآيس الشهير باسم "الشابو" أو "الكريستال" والمسئولين عن دخوله عبر مطار القاهرة بعد الإيقاع بثلاثة من التشكيل العصابى عقب عودتهم من الخارج، وبحوزتهم 10 كيلو جرامات من مخدر "الأيس"، وهم المسؤلون عن عملية التسليم.

كما قررت النيابة وضع المتهمين على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وقامت الأجهزة الأمنية بتوزيع صور المطلوبين على جميع الأكمنة والمنافذ الحدودية بين المحافظات لضبطهما، وتسلمت النيابة تحريات مكافحة المخدرات، والتى جاء بها أن المتهمين الهاربين، وهما "محمد.ك"، سبق اتهامه فى 15 قضية، و"سمير.م" صاحب شركة استيراد وتصدير وسبق اتهامه فى 13 قضية، اعتدا السفر للخارج لتوقيع اتفاقية مع عصابة مخدرات دولية بالصين وتايلاند باعتبارهما بلد منشأ مخدر "الآيس " وذلك لدخوله البلاد بطريقتين، إما عن طريق تهريبه من الصين إلى مصر مباشرة عن طريق مطار القاهرة أو من الصين إلى الكويت ومن الكويت إلى مطار القاهرة، وتبين أن هذا العقار يصل سعر الجرام منه إلى 3000 جنيه.