رئيس الوزراء يطالب وزراء النقل والصحة والتضامن بتقرير عن حادث المرازيق وأسبابه

كتبت هند مختار

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أجرى 3 اتصالات هاتفية بكلا من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لمتابعة أسباب وتداعيات حادث سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى.

وأوضحت المصادر، أن رئيس الوزراء وجه برفع تقرير بأسباب الحادث وتداعياته، ووجه أيضا بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وفى السياق ذاته أرسلت وزيرة التضامن الاجتماعى فريق الإغاثة لموقع حادث القطار، لتقديم الخدمات المطلوبة.