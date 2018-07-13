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رئيس الوزراء يطالب وزراء النقل والصحة والتضامن بتقرير عن حادث المرازيق وأسبابه

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:50 م
رئيس الوزراء يطالب وزراء النقل والصحة والتضامن بتقرير عن حادث المرازيق وأسبابه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أجرى 3 اتصالات هاتفية بكلا من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لمتابعة  أسباب وتداعيات حادث سقوط ثلاث عربات من قطار 986  مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى.

وأوضحت المصادر، أن رئيس الوزراء وجه برفع تقرير بأسباب الحادث وتداعياته، ووجه أيضا بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وفى السياق ذاته أرسلت وزيرة التضامن الاجتماعى فريق الإغاثة لموقع حادث القطار، لتقديم الخدمات المطلوبة.

 

 


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