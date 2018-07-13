"دينية البرلمان": إنهاء التشريعات المطروحة على اللجنة بما فيها تنظيم الفتوى

كتب محمود العمرى

قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من كل التشريعات المتواجدة لديها خلال دور الانعقاد لحالى، والتى كان آخرها إعادة مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، مؤكدًا أن اللجنة أرسلت كل هذه التشريعات بعد الانتهاء من مناقشتها والموافقة عليها من جميع أعضاء اللجنة.

وأضاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوقت المتبقى فى دور الانعقاد الحالى لا يمكن أن يتم فيه مناقشة هذه التشريعات فى الجلسات العامة، ولكن ستكون أولوية خلال دور الانعقاد المقبل، لافتًا لأن المؤسسات الدينية شاركت فى كل التشريعات، وأخذت بكل الملاحظات سواء فى قانون تنظيم الفتوى أو تنظيم عمل دار الإفتاء أو الظهور الإعلامى للدعاة.