video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 08:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"دينية البرلمان": إنهاء التشريعات المطروحة على اللجنة بما فيها تنظيم الفتوى

الجمعة، 13 يوليه 2018 06:00 ص
"دينية البرلمان": إنهاء التشريعات المطروحة على اللجنة بما فيها تنظيم الفتوى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب محمود العمرى
إضافة تعليق

قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من كل التشريعات المتواجدة لديها خلال دور الانعقاد لحالى، والتى كان آخرها إعادة مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، مؤكدًا أن اللجنة أرسلت كل هذه التشريعات بعد الانتهاء من مناقشتها والموافقة عليها من جميع أعضاء اللجنة.

 

وأضاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوقت المتبقى فى دور الانعقاد الحالى لا يمكن أن يتم فيه مناقشة هذه التشريعات فى الجلسات العامة، ولكن ستكون أولوية خلال دور الانعقاد المقبل، لافتًا لأن المؤسسات الدينية شاركت فى كل التشريعات، وأخذت بكل الملاحظات سواء فى قانون تنظيم الفتوى أو تنظيم عمل دار الإفتاء أو الظهور الإعلامى للدعاة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان لحسم مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء - صور

اللجنة الدينية بالبرلمان توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء - صور

اللجنة الدينية بالبرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى - صور

5 معلومات عن قانون الفتوى العامة بعد موافقة اللجنة الدينية بالبرلمان

اخبار البرلمان

مجلس النواب

عاجل

اخبار مصر

اللجنة الدينية

اخبار عاجلة




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة