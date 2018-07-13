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تفاصيل ضبط مركز طبى يجرى عمليات "ختان الإناث" فى الشرقية.. صور

الجمعة، 13 يوليه 2018 10:06 ص
تفاصيل ضبط مركز طبى يجرى عمليات "ختان الإناث" فى الشرقية.. صور ضبط مركز طبى لتورطه فى إجراء عمليات ختان الإناث
الشرقية – إيمان مهنا
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قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي، برئاسة الدكتور محمد عبدالحى، شنت حملة تفتيشية مكبرة على بعض المنشأت الطبية.
 
وأضاف مسعود، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الحملة أسفرت عن، ضبط مركز طبى خاص يقوم بإجراء عمليات ختان الإناث، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 78 لسنة 2016، والذى يُجرم عمليات ختان الإناث.
 
تم ضبط قربة دماء مجهولة المصدر معبأة ومعدة للاستخدام، بالإضافة إلى أدوية مُخدرة "جدول أول"، وأدوية أخرى بدون فواتير، فيما تبين عدم استيفاء المركز للتجهيزات اللازمة، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، مما يهدد أرواح المرضى، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
المضبوطات
المضبوطات

صورة أخرى للمركز
صورة أخرى للمركز

صورة للمركز المخالف
صورة للمركز المخالف

مخالفات جسيمة
مخالفات جسيمة

مركز طبي مخالف
مركز طبي مخالف

 


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