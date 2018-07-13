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تضامن أسيوط: سلسلة من الندوات الدينية والتثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:24 ص
تضامن أسيوط: سلسلة من الندوات الدينية والتثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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 قالت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، إن المديرية بدأت في عقد سلسلة من ندوات التوعية الدينية والتثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط لموسم 1439هـ / 2018 م،  وذلك فى إطار رفع مستوى الوعى، والمحافظة  لدى الحجاج بالإرشادات والأساليب التى يجب اتباعها فى الحج.

 

وأضافت فاطمة الخياط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أننا نستهدف عقد 12 ندوة توعية لحجاج بيت الله الحرام، بمختلف مراكز ومدن أسيوط، وذلك للتوعية بالمفاهيم الإدارية والتعريف بواجبات المشرفين وأدوارهم وكيفية التسكين فى الفنادق ووجبات الطعام فضلا عن التعريف بالحج وكيفية أداء مناسكه والشروط والآداب، التى يجب الالتزام بها والواجبات، وما يجب الامتناع عنه حتى يكون الحج خالص لوجه الله تعالى، وأيضا التعريف بأيام منى ووقفة عرفات.

 

وأشارت "الخياط" إلى تنظيم العديد من الندوات للحجاج والمشرفين على بعثة حج الجمعيات الأهلية، وذلك تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى؛ مشيرة إلي التأكيد على المشرفين بتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الحجاج.

 

جدير بالذكر بلغ عدد حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط 468 حاجا، وانتهت مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، من الحصول على البصمة من ممن تقل أعمارهم عن 80 سنة وتسجل مجانا دون سداد أى رسوم وهى شرط أساسى للحصول على التأشيرة، وذلك بناءً على التعليمات الواردة من الجانب السعودى.


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