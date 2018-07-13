تحقيقات حادث جثث المريوطية تكشف غياب أطفال عن دار أيتام غير مرخصة بالقاهرة

كتبت : دينا الحسيني

كشف مصدر أمنى، أن فريق البحث المكلف بفحص حادث واقعة العثور على جثث ثلاث أطفال بطريق المريوطية، عن غياب أطفال بدار أيتام غير مرخصة بالقاهرة تعمل فى الخفاء بعيداً عن الرقابة لجمع التبرعات.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن فريق البحث قام بتقسيم مناطق القاهرة والجيزة لـ 8 قطاعات وتولى عدد من ضباط فريق البحث مراجعة الأطفال نزلاء دور الأيتام بتلك المناطق والتفتيش على قرابة 14 دور أيتام

وأوضح المصدر، أآنه أثناء المراجعة تبين غياب عدد من الأطفال بدار أيتام غير مرخصة بالقاهرة، الأمر الذي أدخل الشك والريبة حول تورطها في واقعة مقتل الأطفال الثلاث بالمريوطية ، وتجري الأن مناقشة القائمين عليها للوصول إلي حقيقة غياب الأطفال.

فيما أكدت مصادر، أن فريق البحث إنتهى من فحص جميع دور الأيتام التى تشرف عليها وزارة التضامن بنطاق القاهرة والجيزة ،والصادر لها تراخيص وتبين توافق أعداد الأطفال الأيتام بتلك الدور مع الأوراق المثبتة لدى وزارة التضامن ، ولازال البحث جارياً عن خيوط جديدة لكشف غموض الحادث.