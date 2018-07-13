بدء تشغيل المرحلة الأولى من نفق النهضة غدًا

تبدأ محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى فى تشغيل المرحلة الأولى من مشروع نفق النهضة، غداً السبت، فى الاتجاه القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع البحر الأعظم وشارع مراد بطول 500 متر.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن مشروع نفق النهضة يعد إضافة مرورية كبيرة للمحافظة ويساهم بشكل كبير فى القضاء على التكدسات المرورية بمحيط جامعة القاهرة.

وأضاف الدالى أن المحافظة ساهمت فيه بـ100 مليون جنيه من إجمالى تكلفته البالغة 402 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد خطة تحويلات مرورية على النحو الآتى:

أسفل النفق:

• القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع البحر الأعظم

• القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع مراد وميدان الجيزة

مسطح النفق:

• القادم من نفق الجلاء اتجاه جامعة القاهرة

• القادم من نفق الجلاء اتجاه كوبرى الجامعة

• القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع النيل السياحى

وأضاف المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلات بالكامل ونشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة.