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اليوم.. مجلس الأمن الدولى يصوت على اقتراح بفرض حظر سلاح على جنوب السودان

الجمعة، 13 يوليه 2018 01:00 ص
اليوم.. مجلس الأمن الدولى يصوت على اقتراح بفرض حظر سلاح على جنوب السودان مجلس الامن الدولى
الأمم المتحدة (رويترز)
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قال دبلوماسيون، الخميس، إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، لفرض حظر لواردات السلاح على جنوب السودان، وذلك بعد 5 سنوات على اندلاع الحرب الأهلية فى البلاد.

ويحتاج مشروع القرار لإصداره موافقة تسعة أصوات دون استخدام أى من الدول دائمة العضوية وهى روسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين لحق النقض.

وقال دبلوماسيون إنهم يعتقدون أن واشنطن لديها الأصوات الكافية لإصدار القرار ومن غير المرجح استخدام حق النقض (الفيتو).

 

 


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