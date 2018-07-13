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القومي للمرأة بالشرقية : إستخراج 2595 شهادة أمان للمرأة المعيلة بالمحافظة

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:31 ص
القومي للمرأة بالشرقية : إستخراج 2595 شهادة أمان للمرأة المعيلة بالمحافظة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة
الشرقية- فتحية الديب
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 قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إن المجلس القومي للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إستخراج 2595 شهادة أمان للمرأة المعيلة، بمختلف مراكز المحافظة، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس القومى للمرأة، و البنك الزراعي المصري،للترويج والتعريف بشهادة أمان كنوع من الحماية والضمان للسيدات وتيسيرا عليهن ولتحسين مستوى معيشتهن.

 

وأضافت مقررة فرع الشرقية، في تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه تم تسليم 636 شهادة بعدد من المراكز وجاري إستكمال توزيع باقي الشهادات.

 

ومن جانبهن أبدت عدد من  السيدات بالقرى سعادتهم البالغة لحرص المجلس القومى للمرأة، على تسليمهن شهادة أمان لهن  تيسيراً عليهن ولمد مظلة الحماية لهن من قبل الدولة.

 

وأشارت مقررة فرع الشرقية، أن شهادة أمان هي شهادة إدخار تبدأ من 500 جنيه ومضاعفتها حتي 2500 جنيه كحد أقصي، وتدفع مرة واحدة، وتأتي كنوع من الحماية والضمان للمرأة المعيلة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمد مظلة الحماية الإجتماعية وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين.

 

 ذكر أن الشهادة تُعطى لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيهاً شهرياً، بحسب قيمة كل شهادة، والشهادة متاحة أمام جميع المواطنين المصريين، بشرط أن يكون المواطن فى الفئة العمرية بين 18 و59 سنة ن وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين فقط، بفائدة سنوية 16% تصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة الشهادات التى اشتراها العميل.


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