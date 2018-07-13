video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:13 ص
"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أعلن المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح فروع الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه البحرى، اليوم الجمعة، للأسبوع الثانى على التوالى، لاستمرار صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو الجارى لبقالى التموين، لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 55% من مقررات الشهر الجارى حتى الآن .

 

وكان المهندس جمال الشرقاوى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الشركة لديها حاليًا 150 ألف طن سكر مخزون استراتيجى بمنافذ ومخازن الشركة بمحافظات الوجه البحرى، بجانب ما تستلمه الشركة من شركات السكر بشكل مستمر، كما توجد كميات كبيرة من زيت الطعام تصل لأكثر من 8 آلاف طن زيت وكميات من الأرز الأبيض، وأنه يتم توفير المنتجات والسلع أولا بأول، إضافة إلى وجود مخزون من السكر والسلع لدى الشركات الأخرى، لافتًا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على ضرورة توفير السلع أولاً بأول للمواطنين، سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو على بطاقات التموين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لـ"اليوم السابع": أسعار السلع الأساسية ثابتة ولن ترتفع.. جمال الشرقاوى: الدولة تتحمل فارق تكلفة اللحوم والدواجن المستوردة.. ويؤكد: "مفيش كيلو سكر هينقص لأى مواطن"

ضبط مدير مصنع أبرم عقد تعبئة سكر تموينى مدعم للشركة العامة لتجارة الجملة بالمحسوبية

إعادة فتح فرع الشركة العامة لتجارة الجملة ببورسعيد بعد إغلاقه شهرًا

العامة للحملة

جمال الشرقاوى

السلع المدعمة

شهر يوليو




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة