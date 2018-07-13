الصين: 772 مليون مستخدم للانترنت فى 2017

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أعلنت جمعية الانترنت الصينية أن عدد مستخدمى الانترنت الصينيين بلغ 772 مليون شخص خلال عام 2017، استخدم كل منهم الانترنت 27 ساعة أسبوعيا فى المتوسط.

وأشارت الجمعية –فى تقرير نشر اليوم حول تطوير الانترنت فى الصين 2018- إلى أن عدد مستخدمى الانترنت عبر المحمول خلال الفترة نفسها تجاوز 500 مليون شخص، مقابل 554 مليون مستخدم للألعاب عبر الأجهزة المحمولة، لافتة إلى أن عدد مستخدمى محركات البحث بلغ 640 مليون شخص، مقابل 579 مليون مستخدم لفيديوهات الشبكة العنكبوتية، و647 مليون مستخدم لأخبار الشبكة، و531 مليون مستخدم للدفع عبر الانترنت.

ونوه التقرير إلى أن مستخدمى الانترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و39 سنة احتلوا 73% من إجمالى المستخدمين، بواقع 52.6% من الذكور و47.4% من الإناث، بينما أصبح الهاتف المحمول أهم جهاز لاستخدام الانترنت المحمول.