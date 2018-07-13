الزراعة: حملات مرورية على صوب الخضروات لتوعية الفلاحين بمخاطر الموجة الحارة

كتب عز النوبى

قام المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، بالمرور على الصوب الزراعية بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وفحص عينات من التربة والمياه وتحليلها وأخطار المزارعين ببرامج التسميد المناسبة حسب نتائج التحليل.

وقال عطا فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه استمع إلى مشاكل المزارعين من ارتفاع أسعار المخصبات الحيوية وتم توفير مخصب EM انتاج وزارة الزراعة بسعر ستة جنيه للتر وتوزيعه على المزارعين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة أن الإدارة تكثف حملاتها ومروها على الحقول لتوعية المزارعين بمشاكل الموجة الحارة وكيفية التعامل معها وأيضا التعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة الافات والحشرات فى مكافحة الأمراض التى تصيب المحاصيل.