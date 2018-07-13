الإسكان: أصدرنا 317 قرارا وزاريا لمشروعات تتخطى 5 تريليونات جنيه

كتب أحمد حسن

كشف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أن تنفيذ أى مشروع استثمارى يرتبط بصدور القرار الوزارى الخاص به، والذى ينص على كيفية التنفيذ، والمساحة، والشروط البنائية الخاصة به، واستخدامات المشروع وخلافه، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة استطاعت هيئة المجتمعات العمرانية إصدار عدة قرارات وزارية، ووفقًا لتصريحات عدد من المستثمرين والمتخصصين، فإن هذه القرارات تضاهى ما تم تنفيذه خلال الـ20 عامًا الماضية.

وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن إجمالى عدد القرارات الوزارية التى أصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية فى الـ4 سنوات الماضية وصل لنحو 317 قرارا وزاريا، لـ317 مشروعا.

وأضاف عباس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى القرارات التى صدرت خلال 2014 بلغت 37 قرارًا، بينما وصلت القرارات لـ77 قرارا وزاريا عام 2015 .

وأشار معاون وزير الإسكان إلى أنه فى عام 2016 وصل عدد القرارات الوزارية لـ80 ، وهو ما يؤكد حجم الجهد الذى يبذل من قبل الهيئة من أجل استخراج هذه القرارات التى تؤدى إلى تنفيذ هذه المشروعات التى تتخطى استثماراتها 5 تريليونات جنيه.

وأضاف معاون وزير الإسكان أنه فى عام 2017 صدر نحو 78 قرارا وزاريا لمشروع استثمارى، بينما وصل عدد القرارات الوزارية فى النصف الأول من العام الجارى لنحو 45 قرارا وزاريا، مشيرا إلى أن عدد فرص العمل التى سيتم توفيرها من خلال هذه المشروعات، والتى صدرت لها هذه القرارات الوزارية تصل لنحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استطاع استصدار نحو 18 قرارا وزاريا خلال 60 يومًا، ستقام على مساحة إجمالية تخطت 2375 فداناً فى 8 مدن جديدة، لفتح آفاق جديدة للتنمية، وبما ينعكس على إقامة مجتمعات عمرانية تضمن الاستدامة فى جميع المستويات.

وأكد المهندس وليد عباس أن المشروعات التى صدرت لها القرارات الوزارية سيتم تنفيذها بالمدن التالية: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – العبور – الشيخ زايد – الشروق – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة).

وشدد معاون وزير الإسكان على أن تلك المشروعات ستسهم فى ضخ استثمارات بالسوق المحلية، كما تعمل على توفير فرص عمل تتخطى 15 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، الأمر الذى يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على تشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وأكد عباس أن الهيئة تسابق الزمن حاليًا لتيسير الإجراءات، وتشجيع الاستثمارات، لافتًا إلى أنه خلال الـ40 يومًا الماضية تم إصدار قرارات وزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 20 مشروعًا استثماريًا، بمساحات تصل إلى نحو 1500 فدان، وهو ما سيسهم فى الإسراع بتنمية المدن الجديدة، وضخ الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن إصدار الهيئة القرارات الوزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 20 مشروعاً خلال هذه المدة، يُعد دليلاً على حرص الهيئة على تذليل كافة العقبات التى من شأنها أن تعيق إقامة تلك المشروعات الاستثمارية، ليتسنى للمستثمر الشروع فى إقامة النشاط الخاص بمشروعه، حيث إن إقامة المشروعات الاستثمارية من أكبر عوامل ازدهار وتنمية المدن الجديدة، ولذا فإن الهيئة لا تدخر وسعاً فى إقامة مشروعات سكنية وخدمية، كما تعمل على طرح قطع أراضٍ للمستثمرين لإقامة أنشطة سكنية وخدمية، لتلبية كافة احتياجات مختلف الشرائح، وبما يدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.

وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تتضمن المشروعات التى تم اعتماد القرارات الوزارية لها: الشركة العمرانية للمشروعات والتطوير العمرانى - الرحاب، الشركة العمرانية للمشروعات والتطوير العمرانى، شركة هايد بارك العقارية للتطوير، شركة اس بى للاستثمار – إقامة مشروع جامعة ممفيس، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، شركة اى سى اس للاستثمار العقارى إقامة مشروع سكنى، اعتماد تعديل التصميم العمرانى المرحلة (1 - 2) مشروع شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى مول العرب، ليك فيو ريزيدنس للتنمية العمرانية، زايد إيدج، ونادى نقابة المهندسين، مشروع جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات الاجتماعية، الحرم الجامعى الجديد - جامعة القاهرة، نقابة المهندسين المصرية - النقابة العامة للمهندسين، الجمعية التعاونية للبناء والإسكان كوبرى القبة، مركز بحوث الصحراء، شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، جامعة الزقازيق، شركة رسلان للمشروعات الترفيهية، تعاونيات البناء والإسكان مشروع تعاونى عمارات، واعتماد التصميم العمرانى لمشروع كلية الطب والصيدلة كلية البنات جامعة الأزهر.