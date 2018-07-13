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الأمير هارى وإلتون جون سيطلقان "تحالفا" لمكافحة الإيدز بين الرجال

الجمعة، 13 يوليه 2018 07:58 ص
الأمير هارى وإلتون جون سيطلقان "تحالفا" لمكافحة الإيدز بين الرجال الأمير البريطانى هارى
لندن (رويترز)
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قالت مؤسسة إلتون جون الخيرية المعنية بمكافحة الإيدز، إن المغنى الشهير إلتون جون والأمير البريطانى هارى، سيتعاونان لإطلاق "تحالف عالمى"، لعلاج عدوى الإيدز بين الرجال.

ولم تذكر المؤسسة تفاصيل الخطة لكنها قالت إنه سيتم الكشف عن كافة جوانبها فى المؤتمر الدولى لمكافحة الإيدز والذى يعقد هذا العام فى أمستردام فى 24 يوليو.

والمغنى الشهير البالغ من العمر 71 عاما والأمير البالغ من العمر 33 عاما من بين أبرز الناشطين فى مجال مكافحة الإيدز، وغنى جون فى جنازة الأميرة ديانا والدة هارى كما حضر زفافه على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل فى مايو الماضي.

وقال جون إنه شارك هو والأمير فى حلقة نقاشية قبل عامين عن الإيدز والشباب، وأضاف "إنها الفئة العمرية الوحيدة التى ترتفع فيها حالات العدوى ولا تنخفض".

وقال "منذ ذلك الحين تجرى مؤسستى مع شركاء آخرين أبحاثا مشتركة تتركز على الأفراد شملت بشكل عام ست دول"، وأضاف "من الأمور المهمة التى كشفها هذا العمل وجود حاجة ملحة لتوسيع نطاق استفادة الرجال من خدمات اختبار وعلاج الإيدز"، وتشير أرقام برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز لعام 2016 إلى وجود نحو 36.7 مليون شخص حول العالم مصابون بالإيدز.

 

 


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الأمير هارى

إلتون جون

مكافحة الإيدز

الايدز




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