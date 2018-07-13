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الأمن يسيطر على موقع حادث قطار المرازيق ومصدر: التحفظ على السائق وعامل التحويلة

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:31 م
الأمن يسيطر على موقع حادث قطار المرازيق ومصدر: التحفظ على السائق وعامل التحويلة حادث القطار بالبدرشين
كتب إبراهيم حسان
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أذاعت فضائية إكسترا نيوز، لقطات حية من موقع حادث قطار "القاهرة – قنا" بالبدرشين فى الجيزة.

 

ويتضح من الصور، فرض طوقا أمنيا حول موقع الحادث، بعد سيطرة قوات الأمن على موقع الحادث بالكامل.

 

ومن جانبها أفادت قناة ON live نقلا عن مصدر أمنى، بالتحفظ على سائق قطار البدرشين وعامل التحويله.

 

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986  مكيف القاهرة قنا، بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم رئيس الهيئة، بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.


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حادث قطار البدرشين

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