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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:43 ص
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية مشاجرة - أرشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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أصيب 5 أشخاص بإصابات بالغة فى مشاجرتين بمركزى قويسنا ومنوف، بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة قويسنا، بمشاجرة ومصابين بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة، كل من طرف أول " إ ح إ " عامل مصاباً سحجات وكدمة بالكتفين، نجل شقيقه "أ إ ا" مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، طرف ثان "و ر ا" مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، شقيق زوجها " م ع ع"، وجميعهم مقيمون دائرة المركز، بسؤال الطرف الأول والثالثة اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث ما بهم من إصابات لخلافات بسبب الجيرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم .
 
كما تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة منوف باستقبال مستشفى منوف العام " م ع م " عامل ومقيم دائرة المركز، مصاباً بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، حالته العامه سيئة.
 
وبالانتقال والفحص وسؤال والده اتهم " م ع ح" جزار، ومقيم بذات الناحية، بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته بأداة حادة "مطواة"، لخلافات بسبب الجيرة، وتمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 

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