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إصابة 25 مواطنا بينهم حالة حرجة بحادث تصام مينى باص مع ملاكى بطريق رأس سدر

الجمعة، 13 يوليه 2018 08:57 ص
إصابة 25 مواطنا بينهم حالة حرجة بحادث تصام مينى باص مع ملاكى بطريق رأس سدر حادث تصادم -ارشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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أصيب 25 مواطنا، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الجمعة، بين مينى باص رحلات وسيارة ملاكى بالطريق الدولى لجنوب سيناء أمام مدينة رأس سدر.
 
 
كان اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارا يفيد تصادم مينى باص رحلات رقم ( ق . أ . ج 1896 ) مع سيارة ملاكى، على الفور أوفد الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
 
 أسفر الحادث عن إصابة 25 مواطنا جميعهم مصابون بإصابات طفيفة تراوحت بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عدا حالة واحدة فقط بها إصابات بالغة الخطورة، وجارى التعرف على أسماء وهويات المصابين وحالتهم الصحية، تم نقل المصابين إلى مستشفي رأس سدر المركزى وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق فى الحادث .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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