إصابة 20 شخصا فى انفجار قنبلة قرب تجمع انتخابى فى باكستان

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أعلنت الشرطة الباكستانية إصابة 20 شخصا فى انفجار قنبلة بالقرب من تجمع انتخابى لأحد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، التى ستشهدها البلاد فى الـ25 من الشهر الجارى، ببلدة "بانو" الواقعة شمال غرب البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة عن قائد الشرطة المحلية رشيد خان قوله إنه عقب انتهاء المرشح أكرم خان دورانى من خطابه، انفجرت قنبلة بالقرب من تجمعه الانتخابى، مشيرا إلى أن المرشح نجا من الانفجار دون أن يلحق به أى أذى.

ويترشح دورانى عن الائتلاف المسمى "بمتحدة مجلس عمل" فى الانتخابات البرلمانية التى سيتم إجراؤها هذا الشهر أمام المشرع السابق عمران خان.

ولم تعلن أى جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم، إلا أنه يأتى بعد أيام من وقوع هجوم انتحارى تبنته حركة طالبان الباكستانية خلال تجمع انتخابى للسياسى العلمانى هارون أحمد بيلور الذى لقى مصرعه جراء الهجوم الذى وقع فى مدينة "بيشاور"، علاوة على 20 آخرين.