إصابة ضابط إسرائيلى بجروح خطيرة على الحدود مع غزة

كتب- هاشم الفخرانى

قال الجيش الإسرائيلي، إن أحد ضباطه، أُصيب بجراح خطيرة اليوم الجمعة، جراء إلقاء قنبلة يدوية تجاهه من قبل فلسطنيين،على حدود شمال قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة إن الضابط أصيب بجروح خطيرة ، ونقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع جنوبى إسرائيل.

ولم تتبن الفصائل الفلسطينية مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت اليوم عن استشهاد طفل فلسطيني، وإصابة 220 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي وبالاختناق بالغاز خلال المسيرات.