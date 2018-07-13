أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية بأنحاء المحافظة، وأسفرت حملة عن تنفيذ 420 حكما قضائيا، وضبط 47 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص.

واستهدفت الحملة قطاعى شمال وجنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى استمرار حملات المنطقة الاثرية بالهرم وبولاق الدكرور، حيث تم إزالة 530 حالة تعدى وإشغال طريق، وضبط 52 قضية تموينية، تحتوى على إغلاق عدد من المنشات غير المرخصة، وضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط عدد من البائعين لبيعهم اسطوانات غاز مدعمة بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.