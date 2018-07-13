أمن الإسكندرية يشن حملة مكبرة على السلع المنتهية الصلاحية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط "س ك ا" 34 سنة، صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وضبط " 40 " زجاجة زيت طعام،" 1200 " عبوة أعشاب " ينسون – نعناع – كراوية – جنزبيل"، و " 34 " عبوة جبن - و " 51 " عبوة شوكو فليكس - و "16" عبوة فول مدمس، و"10" عبوة كيك رتش باك جميعها منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر رقم 15587/ 2018 جنح قسم باب شرقى، وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "م ر م" 59 سنة، صاحب مخزن لبيع المستلزمات الطبية"بدون ترخيص "، كائن بدائرة قسم محرم بك، لحيازته وعرضه للبيع عدد " 10975 " عبوة مستلزمات طبية متنوعة " بيبى تشك – تحليل سكر " جميعها مجهولة المصدر، وتحرر المحضر رقم 13083 / 2018 جنح قسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة العامة، وضبط "ا ف ع" 28 سنة، بائع بدائرة قسم ثان المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع عدد " 102 " علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و تحرر المحضر رقم 9965 / 2018 جنح قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط، "ص ع ح" 55 سنة، بائع بدائرة قسم ثان المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع " 52 " علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتحرر المحضر رقم 9968 /2018 جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى مجال مخالفات المخابز والمطاحن، تم ضبط 5 مخالفات مخابز " 3 نقص وزن - 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال سحب عينات من المطاحن، تم سحب " 8 " عينات { دقيق بلدى – قمح – رده ناعمة } لتحليلها بمعامل وزارة التموين، وفى مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط "7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار:-تم ضبط " 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.