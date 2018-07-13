ألمانيا ترحل حارس بن لادن إلى تونس

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أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن المساعد السابق والحارس الشخصى السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن تم ترحيله إلى بلده تونس.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن (سامى أ.) - الذى يبلغ من العمر 42 عاما وتم حجب لقبه لدواعى الخصوصية - تمت إعادته إلى تونس صباح اليوم /الجمعة/ على طائرة تجارية.

وجاء الترحيل رغم قرار فى اللحظة الأخيرة من محكمة جيلزنكيرشن الإدارية بوجوب الإبقاء عليه فى ألمانيا ، حتى تتلقى برلين ضمانات بأنه لن يواجه التعذيب فى وطنه.

وكان سامى يعيش منذ عدة سنوات مع زوجته وأطفاله فى مدينة بوخوم الغربية، لكن السلطات الألمانية أعتبرت أنه يشكل تهديدا للبلاد ، وتم احتجازه فى يونيو.