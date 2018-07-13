أحد ركاب قطار المرازيق يروى تفاصيل حادث خروج العربات عن القضبان

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر محمد حمدى عز الدين أحد ركاب القطار الذى انقلب اليوم، الجمعة، بمزلقان المرازيق بالجيزة أنه فوجئ وباقى الركاب باهتزاز كبير أثناء دخول القطار للمزلقان، ثم انقلبت عدد من العربات الخلفية.

وأضاف أنهم تمكنوا من كسر الزجاج الخاص بالنوافذ ونجحوا فى الخروج وإنقاذ الأطفال والسيدات.

وأكد أن القطار دخل تحويلة خاطئة بالمزلقان بكامل سرعته مما أسفر عن انقلابه.

ولجأ عدد كبير من الركاب إلى مسجد مجاور للمحطة منتظرين قرار المسئولين، حيث أبدوا رغبتهم فى توفير سيارات لنقلهم إلى المحافظات الخاصة بهم.