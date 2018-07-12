وكيل "آداب عين شمس": مؤتمر "معاً من أجل مصر" حالة ثقافية تنويرية متميزة

كتب ماجد تمراز

أناب الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس، لحضور الحفل الختامى لمؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر" بديوان عام محافظة القاهرة.

وقال "منصور" خلال كلمته فى الكلمة الافتتاحية بالحفل الختامى، أن فعاليات المؤتمر استهدفت الشباب، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب، ومساعدتهم فى عبور المستقبل وبناء الإنسان المصرى، حتى يصبح المواطن المصرى فى مقدمة شعوب العالم، مشيرًا إلى أن كل المصريين يدعمون الرئيس لتنفيذ استراتيجية 2030، خطة التنمية التى تسعى مصر لتحقيقها.

وأضاف وكيل كلية الآداب بجامعة عيم شمس، أن أحد أهم الموضوعات التى تناولها المؤتمر خلال فعالياته، هو كيفية مواجهة أصحاب الفكر المتطرف والجماعات الإسلامية المتطرفة، وشارك فى هذه المحاضرات عدد كبير من كبار المفكرين فى مصر، بالإضافة إلى جلسة "الدين لله والوطن للجميع"، والتى تتناول نماذج الوحدة الوطنية فى مصر على مدار مئات السنوات، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر حالة تنويرية ثقافية متميزة.

وأقيمت فعاليات المؤتمر خلال 5 أيام، بجامعة عين شمس، ومركز شباب الجزيرة وديوان عام محافظ القاهرة، بمشاركة نماذج مشرفة فى الدولة مثل أبطال حرب أكتوبر وغيرهم، كما شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من طلاب الجامعات وعلى رأسهم جامعة عين شمس، بالإضافة إلى عدد من طلاب المدارس بمختلف أنجاء القاهرة.