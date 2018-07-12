وزيرة الهجرة تهنئ عازفة كمان مصرية لاختيارها بفريق ستوديو "أوبوس 1" الأمريكى

كتب محمود راغب

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عازفة الكمان المصرية "بسمة إدريس" على اختيارها للانضمام إلى فريق ستوديو "أوبوس 1" الأمريكي لدروس الموسيقى، وذلك للمشاركة كمحكم في اختبار وتقييم أداء الطلبة من الموسيقيين بما يتيح لها الفرصة لنقل خبراتها في الموسيقى العربية وشغفها بها إلى الطلاب ومحبي الموسيقى بالولايات المتحدة.

و"بسمة إدريس" عازفة مصرية حصلت على بكالوريوس الموسيقى من كلية مانز في مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، ثم حازت على درجة الماجيستير في العزف على آلة الكمان من مدرسة جوليارد التابعة لمركز لينكولن للفنون في مانهاتن أيضًا، كما أنها تلقت تدريباتها على يد كبار الموسيقيين الأجانب مثل "آلان جيلبرت" و"دانييل بارينبويم"، وشاركت كقائد مساعد في أوركسترا أوكلاند السيمفوني خلال عرضهم الموسمي من 2015-2016، وأوركسترا سانتا روزا السيمفوني وكذلك في أوركسترا سان فرانسيسكو للباليه، علاوة على أنها عضو هيئة تدريس في معهد سان فرانسيسكو للموسيقى.