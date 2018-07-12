video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نيفين جامع: 10% زيادة بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتناهية لتسجل 2.4 مليار جنيه

الخميس، 12 يوليه 2018 02:06 م
نيفين جامع: 10% زيادة بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتناهية لتسجل 2.4 مليار جنيه نيفين جامع
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ارتفاع التمويلات التى قدمها الجهاز خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2018 بنسبة 10% قياسا على نفس الفترة من العام الماضى لتسجل 2.4 مليار جنيه أول 5 أشهر من العام الحالى.

 

وقالت جامع لـ"اليوم السابع"، إنها تسعى للوصول بالتمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى 2018.

 

وأضافت جامع أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديه فجوة تمويلية كبيرة تسعى لسدها خلال الفترة المقبلة من خلال توقيع عقود تمويل مع جهات تمويل دولية منها البنك الدولى.

 

وكشفت أنها ستوقع عقودا مع بنك التنمية الصناعية بقيمة 100 مليون جنيه والبنك الزراعى بـ50 مليون جنيه بالفترة المقبلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. نيفين جامع تشارك فى مؤتمر النهوض بالمشروعات الصغيرة بجنوب سيناء

اخبار الاقتصاد

نيفين جامع

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تمويل المشاريع الصغيرة




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة