نيفين جامع: 10% زيادة بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتناهية لتسجل 2.4 مليار جنيه

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ارتفاع التمويلات التى قدمها الجهاز خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2018 بنسبة 10% قياسا على نفس الفترة من العام الماضى لتسجل 2.4 مليار جنيه أول 5 أشهر من العام الحالى.

وقالت جامع لـ"اليوم السابع"، إنها تسعى للوصول بالتمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى 2018.

وأضافت جامع أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديه فجوة تمويلية كبيرة تسعى لسدها خلال الفترة المقبلة من خلال توقيع عقود تمويل مع جهات تمويل دولية منها البنك الدولى.

وكشفت أنها ستوقع عقودا مع بنك التنمية الصناعية بقيمة 100 مليون جنيه والبنك الزراعى بـ50 مليون جنيه بالفترة المقبلة.