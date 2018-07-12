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الخميس، 12 يوليه 2018 05:01 م
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مقتل 19 من قوات الأمن الأفغانية إثر هجوم لحركة طالبان

الخميس، 12 يوليه 2018 02:28 م
مقتل 19 من قوات الأمن الأفغانية إثر هجوم لحركة طالبان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئول عسكرى أفغانى اليوم الخميس، أن هجوما شنته حركة طالبان على إقليم قندوز الواقع شمال أفغانستان، أسفر عن مقتل 15 جنديا، مضيفا أن الحركة نفذت هجوما أخر بإقليم فراه الواقع غربى البلاد، ما أسفر عن مقتل 4 من رجال الشرطة.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش محمد حنيف رضائى قوله "إن مقاتلى طالبان حاولوا السيطرة على قاعدة عسكرية بمديرية داشت آرجى باستخدام قذائف المدفعية"، مضيفا أن 13 جنديا على الأقل أصيبوا فى الاشتباك الذى استمر طيلة 4 ساعات بين الجانبين، لكن رئيس مجلس الإقليم محمد يوسف أيوبي، أكد مقتل أكثر من 30 جنديا فى الهجوم .

ولم تتبن الحركة حتى اللحظة أيا من الهجومين، لكن المسلحين عززوا مؤخرا من هجماتهم فى الإقليمين ومناطق أخرى بأفغانستان.

وشهد يوم أمس الأربعاء، انفجار قنبلة موضوعة على جانب الطريق فى سيارة بإقليم فراه، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم سيدتان وطفل، كما هاجم انتحاريان مبنى وزارة التعليم فى إقليم ننجرهار الواقع شرقى البلاد ما أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص.

وتنشط حركة طالبان وفرع تنظيم داعش بأفغانستان المعروف باسم "ولاية خراسان" فى إقليم ننجرهار.

وكان الرئيس الأفغانى أشرف غنى قد جدد مرارا دعواته إلى حركة طالبان من أجل إجراء محادثات سلام، لكن مسلحى الحركة رفضوا ذلك بشكل قاطع.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال خلال مؤتمر صحفى فى وقت سابق اليوم الخميس، بمقر حلف شمال الأطلسى (ناتو) ببروكسل بأنه سيلتقى نظيره الأفغانى أشرف غنى، لافتا إلى أنه تم إحراز تقدم فى محادثات السلام بأفغانستان.

 


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