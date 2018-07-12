محافظ بورسعيد: سوق الأسماك الجديد نقلة حضارية للعاملين وعلى غرار الأسواق العالمية

بورسعيد- محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن سوق الأسماك الجديد الذى أوشك العمل به على الانتهاء يعد من الأسواق النموذجية الحضارية المصممة على أحدث النظم والإمكانيات الحديثة، وذلك للارتقاء بالعاملين بهذا المجال سواء بائعي القطاعى أو الجملة.

وأشار المحافظ خلال الجولة التفقدية التى قام بها اليوم الخميس لمتابعة سير العمل بالسوق الجديد، بأنه يقام على مساحة 16 ألف و550مترًا، ويضم 82 محل قطاعى بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100متر ومبنى إداري بمساحة 720مترا وسيضم عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، وسيتم تزويد السوق بكافة الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام اطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

وأضاف بأن السوق بالكامل مغطى بنظام كاميرات المراقبة وذلك لصعوبة السيطرة وتأمين السوق.

واستطرد المحافظ، بأن السوق الجديد للاسماك يضاهي كبرى الأسواق العالمية لما يضمه من وسائل حديثة وخدمات تعمل على تسيير حركة البيع والشراء للمواطنين والبائعين.

ووجه المحافظ خلال جولته بعمل هايبر يضم جميع أنواع الأسماك المحفوظة لتأدية الخدمة لزائرى السوق وتسويق المنتجات التى تشتهر بها المحافظة، موكدًا على أهمية حرص العاملين بالسوق على الحفاظ على هذا الكيان المتميز الذى يعد نقلة حضارية لهم.

محافظ بورسعيد خلال جولته



محافظ بورسعيد خلال جولته

محافظ بورسعيد خلال جولته

محافظ بورسعيد خلال جولته

محافظ بورسعيد خلال جولته